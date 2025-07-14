Bornova Belediyesi’nin Altındağ ve Pınarbaşı mahallelerinde kurduğu Kent Bostanları’nda yazlık sebze hasadı yapıldı.İZMİR (İGFA) - Ücretsiz tahsis edilen alanlarda üretim yapan kadınların heyecanına Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de ortak oldu. Eşki, projeyi Rafetpaşa, Işıkkent ve Evka 4 mahallelerine de yayacaklarını söyledi.

Bornova Belediyesi'nin Altındağ ve Pınarbaşı Mahallelerinde kurduğu Kent Bostanları’nda yazlık sebze hasadı yapıldı. Emekle büyüyen ürünlerin sofralara taşındığı etkinliğe kadınlar, mahalle muhtarları ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki katıldı.

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Altındağ ve Pınarbaşı Mahallelerinde hayata geçirdiği Kent Bostanları’nda yazlık ürünlerin ilk hasadı büyük bir coşkuyla yapıldı. Biber, domates, patlıcan ve bamya gibi ürünlerin olgunlaşmasıyla birlikte bostanlarda hummalı bir çalışma başladı. Hasada kadınların heyecanı damga vururken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de bu özel günde kadınlara eşlik etti.