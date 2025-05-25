Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6,7 kilometrelik Göynük Çevre Yolu ile ağır taşıtların şehir merkezine girmeden transit geçiş yapmasını sağladıklarını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Göynük Çevre Yolu’nun Açılış Töreni’nde açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, tarih boyunca ulaşımın, medeniyetlerin yükselişinde önemli rolü olduğunu anlatarak “İpek Yolu gibi kadim ticaret yolları üzerinde kurulan şehirler, büyümüş ve gelişmiştir. Karayolları yatırımları ise tıpkı bir vücuttaki damarlar gibi şehirleri, insanları ve ekonomiyi birbirine bağlar; üretimi, ticareti ve turizmi canlandırır.” ifadelerini kullandı.

“Yol Medeniyettir” vizyonuyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’de ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın yolunu ardına kadar açtıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı, yaklaşık beş katına çıkararak 29 bin 742 kilometreye ulaştırdık. Otoyol ağımızı, bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardık. 77 ilimizi, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Bugün bu ağ, toplam yol ağımızın yüzde 43’ünü oluştururken, trafiğin yüzde 83’üne hizmet veriyor. 2002’de 8,5 milyon olan araç sayımız bugün 32 milyona çıkmışken ortalama seyahat hızımız saatte 40 kilometreden 90 kilometreye yükseldi. Taşıt hareketliliği yüzde 195 artarken, karayolu kazalarındaki can kayıplarını yüzde 77 azalttık. ‘Her Hayat Değerlidir’ ilkesiyle, sıfır can kaybı hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.”

TRAFİK SIKIŞIKLIĞININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN GÖYNÜK ÇEVRE YOLU HAYATA GEÇİRİLDİ

Bakan Uraloğlu, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kentsel sit alanı olarak tescil edilen Göynük’ün tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve Osmanlı mimarisinin zarafetiyle Türkiye’nin incilerinden biri olduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, “İstanbul ve Ankara arasında alternatif bir geçiş noktası olan ilçemiz, gelişen kümes hayvancılığı ve turizme dayalı günübirlik ziyaretlerin yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Ancak bu yoğunluğuna bağlı ortaya çıkan taşıt trafiği ise şehir merkezinde trafik sıkışıklığına yol açıyordu.” diye konuştu.

Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için 6,7 kilometre uzunluğundaki Göynük Çevre Yolu’nu hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardındaki bu projemiz kapsamında ayrıca; 2 adet hemzemin kavşak ve 38 metrelik bir adet köprülü kavşak inşa ettik. Göynük Çevre Yolu ile özellikle kümes hayvancılığına bağlı tır ve kamyonların şehir merkezine girmeden transit geçiş yapmasını sağladık.” dedi.

15 DAKİKADA GEÇİLEN GÜZERGÂH 4 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Bakan Uraloğlu, ilçenin tarihi dokusunu korurken bayram ve tatil günlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azalttıklarını da sözlerine ekleyerek “Şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilen güzergâh, artık çevre yolumuz ile sadece 4 dakikada kat edilecek. Bu sayede; zamandan 11 milyon lira, akaryakıttan 2,2 milyon lira olmak üzere; yıllık toplam 13,2 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, karbon emisyonunu 131 ton azaltarak çevremizi korumaya katkıda bulunacağız.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu ayrıca Göynük Çevre Yolu’nun ilçenin sosyo-ekonomik gelişimini destekleyeceğini, turizm ve ticaret faaliyetlerini daha da canlandıracağını söyledi.

ORTA ANADOLU OTOYOLU 276 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Orta Anadolu Otoyolu (Akyazı-Ankara Otoyolu) projesi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında ulaşım sağlayan ve Bolu’dan da geçen mevcut otoyolun yıl boyunca yoğun bir şekilde kullanıldığını söyledi. Uraloğlu, nüfus artışı, turizm ve ticaret faaliyetlerindeki artış gibi sebeplerle seyahat talebinin de sürekli arttığını ifade etti.

Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği İstanbul-Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğu meydana getirdiğini dile getiren Uraloğlu, Ankara’nın Temelli-Yenihisar bölgesinden başlayacak güzergâhın, Ankara Sanayi Odası OSB bölgesinin batısından kuzey yönünde devam ederek Ayaş’a ulaşacağını söyledi.