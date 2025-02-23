Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, aile sağlığının kamu hizmeti olduğunu, kamu hizmetlerinin de kamu binalarında yapılması gerektiğini açıkladı. Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, anayasayı yok sayan yönetmelikle ASM çalışanlarının da köle gibi görüldüğünü öne sürdü.ANKARA (İGFA) - Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yapılan yönetmelik değişikliği tepki çekti. Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelik apartman altlarında ASM açılmasına imkan vermek gibi bir çok değişiklik getiriyor. Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, aile sağlığının kamu hizmeti olduğunu, kamu hizmetlerinin de kamu binalarında yapılması gerektiğini açıkladı.

Yönetmelikte aile sağlığı merkezlerinin müşterek muayenehane kabul edildiğine işaret eden Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, “Aile sağlığı merkezlerinin, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında müşterek muayenehane olarak değerlendirilerek apartman vb. yerlerde açılabileceği açıklanmıştır. Oysa aile hekimliği kamu hizmetidir, kamu hizmeti bina altı hizmet ile derme çatma yerlerde olmaz. Bununla övünülmesi bir akıl tutulmasıdır. Aile sağlığı merkezleri kamu binaları olmaları gerekmektedir, bir an önce bu sağlanmalıdır” dedi.

Kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım kararı verilmesi halinde aile sağlığı merkezlerinin aile hekimlerince temin edilen uygun mekanlara taşınacağı maddesinin de yanlışlığına dikkat çeken Dr. Hacı Yusuf Eryazğan “Aile sağlığı merkezi yıkım kararı ya da kentsel dönüşüm kararı varsa bu binalar bakanlık tarafından, müdürlükler tarafından yenilenmelidir. Aile hekimlerinin burada bina bulma görevi olamaz” diye konuştu.

YAŞAM ŞARTLARINI ALT ÜST EDEN NÖBETLER İSTENİYOR

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Dr.Hacı Yusuf Eryazğan, yeni yönetmelikte entegre sağlık hizmeti sunan aile hekimliği birimlerinin 7/24 sağlık hizmeti sunumuna dâhil edilmesinin sağlandığı ifadesine yer verildiğini belirtti. Dr. Hacı Yusuf Eryazğan “Entegre sağlık sisteminde çalışan aile hekimi aile sağlığı çalışanları köle gibi görülüyor. Son ödeme sözleşme yönetmeliğinde insan haklarına aykırı bir şekilde yaşam şartlarını alt üst edecek şekilde nöbetler arkası mesaiye devam zorunluluğu getirildi. Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş defa nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi sözleşme feshi nedeni sayılarak iş güvencesi ortadan kalkıyor. Ayrıca belli sayıda nöbet tutulmasından temel maaştan kesintiler bulunmakta” eleştirisinde bulundu.

Yönetmelikte aile sağlığı çalışanlarının bulunmaması halinde il sağlık müdürlüğünce sözleşme imzalanmasının da önü açılıyor. Bu durumun gelecekte yaşatacağı sorunlara dikkat çeken Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, “Aile sağlığı çalışanlarının aile hekimince belirleneceği şartı 1 ayla sınırlandırılıyor. Bu süre içinde aile sağlığı çalışanı bulunamadığında il sağlık müdürlüklerince sözleşme imzalanmasının önü açılıyor. Aile hekimleri, aile sağlığı ebe hemşireleri bir ekip olarak çalışır. Sadece müdürlüğün kadroyu uygun görmesi ile bu ekip anlaşması sağlanamaz. Karşılıklı anlaşma için tarafların karar vermesi gerekir. Bu sorunların önüne geçmek için elzemdir…” dedi.