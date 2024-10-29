Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de tanıdıkmış!
Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde olduğu "Bir Gece Masalı" dizisinde 'Afet Yılmaz' rolüne hayat veren Rüçhan Çalışkur hakkında bilinmeyen bir gerçek gün yüzüne çıktı. Usta oyuncunun kardeşinin...Devamı için tıklayınız
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