Bingöl'ün Kiğı ilçesinde doğa aktivistleri, bölgede yaban hayvanlarının katledilmesine tepki göstererek "Avcılık spor değil vahşettir, insanlık ayıbıdır" dedi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Zazacada Pez (keçi sürüsü) ve Koyê (Dağ) kelimelerinin birleşimiyle oluşan Pezkovî, Kürtler tarafından kutsal sayılıp korunurken, kaçak veya ‘yasal’ yollarla avlanmaya devam ederken, dağ keçileri, Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (Bern Sözleşmesi) göre nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan ve kesin olarak koruma altına alınması gereken hayvan türleri arasında yer alıyor.

Söz konusu bu karara rağmen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, belirli dönemlerde coğrafya ve sayı belirleyerek keçilerin avlanmasına izin veriyor.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde doğa aktivisti ve sanatçı Abdurrahman Delen avcılığa tepki gösterdi. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan aktivistler, bölgenin avcılığa kapanması gerektiğini belirterek, avcılığın bir spor olmadığını vurguladı.

Doğada katledilen ve kaçak avlanan hayvanlara bir tepki de Bingöllü Şair Abdurahman Delen’den geldi.

Şair Delen, özellikle Kiğı'da yapılan hayvan katliamlarına karşı çıkmak istediğini belirterek, "Halk gerçekten bu katliamlara çok tepkili. Özellikle kuzey kısımlarında avcılığın çok olduğunu ve halkın tepki gösterdiğini biliyoruz. Lütfen o canlılara kıyılmasın. Sayın valimize ve kıymetli büyüklerimize, Orman Bakanlığı’na seslenmek istiyorum: O geyiklere, o hayvanlara, o kekliklere kıyılmasın, onların da yaşama hakkı var” diye konuştu.