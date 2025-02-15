Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlı il merkezi ve ilçelerde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik genelinde yapılan denetimlerde 353 personel görev alırken, 4 bin 554 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Ayrıca denetimde 11 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, 160 işyeri ve 24 metruk bina denetlendi.

3 bin 90 aracın kontrol edildiği denetimde 9 araç trafikten men edilirken, 1 hacizli/yakalamalı araç tespit edildi, 1 sürücü belgesi geri alındı. Arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı.