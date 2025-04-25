2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, İnhisar ilçesinde 57 yıllık örnek bir evliliği sürdüren Rabiye ve Veysi Çifti’ni evlerinde ziyaret etti.Pazaryeri Gğndem /BİLECİK (İGFA) - Yarım asrı aşan evlilikleriyle çevrelerine sevgi, sabır ve bağlılık mesajı veren çift, anlamlı ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı. Samimi sohbet ortamında geçen buluşmada, Rabiye Teyze ve Veysi Amca, yıllara yayılan hayat tecrübelerini paylaşarak, sevgi dolu birlikteliklerinin sırlarını aktardı.

Vali Aygöl, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, “Böylesine uzun ve sağlam temellere dayanan evlilikler, özellikle gençlerimize ışık tutan birer yaşam rehberidir” dedi. Aygöl çifti, gösterilen içten misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, 2025 Aile Yılı’nın ruhuna uygun olarak, birlik ve beraberlik mesajları ile sona erdi.