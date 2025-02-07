Bilecik’in Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, MEB'in hayata geçirdiği ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni kahvehanelerde velilere tanıttı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - BİL-EN programı kapsamında veli, kahvehane ve köy odaları buluşmaları kapsamında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ programı öğrenci velilerine tanıtıldı.

Mahalle muhtarlarının ve öğrenci velilerinin katılımıyla gerçekleşen programda MEB'in bu yıl 1. 5. 9. Sınıflarda uygulamaya konulan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ hakkında sunum yaptı.

Velilere yönelik okul-aile iş birliğini güçlendirmek; öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 27 bölümden oluşan ‘Velivizyon’ tanıtımı yine bakanlık tarafından hazırlanan öğrencilerin sınav hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmak için geniş bir video havuzu ve soru bankası konu özetleri rehberlik videoları ve interaktif testler ile öğrencilerin bireysel bir öğrenme deneyimi sunmak için kurulan MEBİ platformunu ve EBA’yı tanıttı.

Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci program sonunda projeye destek veren Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman’a, okul müdürlerine, mahalle muhtarlarına ve katılım sağlayan tüm velilere teşekkür etti.