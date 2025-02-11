Bilecik’in İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin ve Yenipazar Kaymakamı Serkan Kaya, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman’a iade-i ziyarette bulundu.PAZARYERİ GÜNDEM / BİLECİK (İGFA) - Kaymakam Kahraman, meslektaşlarını makamında ağırlayarak ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmede bölgesel iş birliği, kamu hizmetlerinin etkinliği ve ilçeler arasındaki koordinasyon konuları ele alındı.

Manisa'da 'Aşk-ı Hicaz' konseri Manisa'da 'Aşk-ı Hicaz' konseri

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, konuk kaymakamlara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.