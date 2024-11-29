Bilecik İl Özel İdaresi’nin 2025 yılı bütçesi, İl Genel Meclisi toplantısında oylamaya sunularak 644 milyon TL olarak belirlendi. Toplantıya Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlık etti.BİLECİK (İGFA) - 2025 yılı için ayrılan bu bütçe, köylerden şehir merkezine kadar geniş bir alanda yapılacak yatırımları kapsıyor. Ulaşım, altyapı, eğitim, sağlık, tarım ve sosyal projeler gibi pek çok farklı sektöre yönelik çalışmalar, bu bütçe doğrultusunda hayata geçirilecek.

Vali Şefik Aygöl, yaptığı açıklamada, bütçenin vatandaşlara ve şehre hayırlı olmasını dileyerek, “Hedefimiz, her alanda en iyi hizmeti sunmak ve Bilecik’i daha ileriye taşımaktır. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz, İl genel meclisi üyelerimiz birlik ve beraberlik içinde bütçeyi kabul ettiler, kendilerine şehrimiz adına teşekkür ediyoruz, Birliğimiz daim, 644 milyon TL’lik bütçemiz vatandaşlarımıza, şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

644 milyon TL’lik bütçeyle, Bilecik’in kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına önemli projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bilecik İl Özel İdaresi 2025 Yılı Bütçesi’nin şehre hayırlı olması temennisiyle tüm çalışmalar hız kesmeden devam edecek.