30 Ağustos 1922’de kazandığımız şanlı zafer ay yıldızlı bayrağından başka hiçbir gölgeye sığınmayacak bir milletin var olma mücadelesidir. Bu zafer, yedi düvel bir araya gelse de, en güçlü ordular üstümüze yürüse de yine de tek karış vatan toprağını düşmana bırakmayacağımızı ve hürriyet sevdamıza asla zincir vurulamayacağını tüm dünyaya göstermiştir.



102. yılını kutladığımız ve tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi göstermiştir ki hiç kimse, onurumuzu, namusumuzu ve mukaddesatımızı çiğneyemeyecek, şahadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturamayacak, bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı al bayrağımızı gönderden indiremeyecektir. Bize düşende bu şanlı ecdadın torunları olarak şer odaklarına karşı bu aziz vatanımızı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır.



Bu vesileyle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Başta Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için biran bile düşünmeden şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler vermesini yüce rabbimizden niyaz ediyorum.