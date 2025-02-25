Büyük Birlik Partisi (BBP) Bursa İl Başkanlığı, 32.kuruluş yıldönümünü düzenlediği basın toplantısıyla kutladı. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunarak, DEM'e yönelik sert eleştiriler yöneltti.BURSA (İGFA) - BBP'nin 32'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyl Bursa İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı’nın yanı sıra İl Başkanı Eyüp Eken, Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Haldun Filizli, Gemlik Belediyesi Meclis Üyesi Oğuz Han, İl Kadın Kolları Başkanı Aydan Ayhan, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Av.Ömer Faruk Alfatlı ile ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan BBP Bursa İl Başkanı Eyüp Eken, 32'nci yılın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da projelere kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

BBP olarak kuruluştan bugüne kadar dernek ve vakıf ziyaretlerine devam ettiklerine işaret eden BBP Bursa İl Başkanı Eyüp Eken, basın mensuplarının fikirlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

BBP Meclis Üyesi Haldun Filizli, 32 yıldır uzun ve zor bir yolculuk sürdürdüklerini belirterek, “Büyük Birlik Partisi yıllardır ahlakıyla, imanıyla, vatan sevgisiyle ve kararlılığıyla var oldu. Yine sapasağlam var olmaya devam edecek. Yaptığımız uzun yolculukta biz sadece milletimize sırtımızı yaslayarak bugünlere geldik. Kurulduğumuz günden bugüne hiçbir zaman siyasi cambazlıkların aracı olmadık. Biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun şu sözlerini vasiyet aldık: Dik yaşayacağız. Dik duracağız. Dik yürüyeceğiz. Biz Muhsin Başkanımızın önderliğinde eleştirilerimizi ve çözüm önerilerimizi de her daim sunduk. Bursa'nın yanında olacak kararlarda teklif kimden gelirse gelsin doğrunun yanında, yanlışın ise karşısında durduk." dedi.

DEM PARTİSİNE SERT ELEŞTİRİ

Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, DEM Partisi’ne yönelik sert eleştiriler yöneltti.

"Ülkemizde bölücülerin bir siyasi parti çatısı altında topladığını biliyoruz" diyen Alfatlı, "Onlar siyasi parti gibi hareket etmiyorlardı. Ancak son dönemde PKK terör örgütü ile ilişkileri olanlar, askerimizi, polisimizi, kundaktaki bebekleri şehit eden ve kendi vatandaşlarına zulüm yapanlar toplanmışlar birlikte kapı kapı geziyorlar. Terörün kanlı yüzünü toplumla paylaşıyorlar. Terörle mücadelede bugüne kadar net bir duruş sergiledik ve sergilemeye devam edeceğiz. BBP olarak “terörsüz bir Türkiye” arzu ediyoruz. Buna kim itiraz edebilir. Suç örgütleri ve mafyalarla mücadeleyi destekliyoruz. Terörle müzakere edilmez, topyekün tüm unsurları ile mücadele edilir.” Ki Kahraman Mehmetciğimiz, Polisimiz , Jandarmamız, Güvenlik güçlerimiz canları pahasına zaten terör ve terörist ile mücadele ediyo" diye konuştu.

İdam cezasının geri getirilmesini savunduklarını belirten Alfatlı, idam cezasının askerimizi, vatandaşlarımızı şehit edenler ve çocuklara tecavüz edenler için olmak üzere 2 konuda uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu arada Türkiye’nin ekonomi gündemine ilişkin de açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, Temmuz ayındahem emekli maaşlarında hem de asgari ücrette iyileştirme yapılmasını talep etti.