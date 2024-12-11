İŞKUR tarafından 2024 yılında uygulamaya konulan İşgücü Uyum Programlarında, işsizler hem Kurumlarda çalışılmakta hem de belirli günlerde teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim almaktadır. Söz konusu Programda eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır. Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır.

Peki İUP nedir? Katılım şartları nelerdir? Katılımcılara hangi ödemeler yapılmaktadır? İşte İUP ile ilgili tüm detaylar;

İşgücü Uyum Programı (İUP) nedir?

Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin işgücü piyasasına geçişini sağlayacak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen programlardır.



İUP Katılım Şartları Nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) İşsiz olmak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

şartları aranır.

Katılımcılara Hangi Ödemeler Yapılmaktadır?

Katılımcılara katılım sağladıkları günler için 02.Kasım.2024 tarihi itibari ile 833,00 TL cep harçlığı ödenir.



Katılımcılar için Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri Nelerdir?

Katılımcıların programa katılım sağladıkları günler için 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında ortaya çıkacak %5,5 oranında sosyal güvenlik prim giderleri ödenir

İUP’de Haftalık Yararlanma Süresi Ne Kadardır?

Programın ilk dört haftası 5 gün ve 37,5 saat olarak uygulanır. Devam eden haftalarda 3 gün ve 22,5 saat olarak uygulanır.

Bir Katılımcı İUP’den En Fazla Ne Kadar Süreyle Yararlanabilir?

Bir katılımcı, İşgücü Uyum Programından toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilir.

Özel Politika Gerektiren Gruplar nelerdir?

a) Kadınlar

b) Engelliler

c) Eski hükümlüler

d)Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar

e) Hane Bazlı İzleme Sistemi kapsamında olanlar

Katılımcılar Nasıl Seçilmektedir?

İl Müdürlüğü katılımcı seçiminde kullanacağı yöntemi programın ilanında belirtir. İUP katılımcıları öncelikle özel politika gerektiren gruplar arasından seçilir. Bu kapsamda liste ayrımına gidilmiş olup Özel Politika Listesi dışında kalanlar Harici Liste olacak şekilde tasnif edilmektedir. Özel Politika Listesi’ndeki başvuranlar tamamlanmadan Harici Liste’de yer alan başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Başvuru tarihindeki AKS’ye göre aynı adreste ikamet edenlerin, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri aylık toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının iki (2) katını aşması halinde söz konusu adreste ikamet eden kişiler programa katılamaz.