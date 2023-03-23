Bayburt Tüketiciler Birliği, yapmış olduğu VII. Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından Yönetim Kuruluna seçilen üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıya Başkan Hayrettin DİLEK, yeni oluşturulan ve Yönetim Kuruluna seçilen üyeleri kutlayarak ve yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek başladı. Başkan Dilek ile birlikte toplantıya; Başkan Yardımcısı Mehmet ÇAKMAK, Asbaşkan Recep ARICIOĞLU, Sayman Köksal TÜRK ve Genel Sekreter Fatih DURGUT katıldı. Toplantıda 2022 yılında gerçekleştirilen tüm faaliyetler değerlendirildi. Ardından 2023 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan hedefler üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

Başkan Dilek, geçtiğimiz yılda üst üste gelen fahiş fiyat artışları nedeniyle, Bayburt Tüketiciler Birliği olarak almış olduğumuz şikayetlerin başında; fırsatçılardan kaynaklı ev kiralarına yapılan fiyat artışları, telekomünikasyondan cayma bedeli, ayıplı ürünler ve hizmetler, dolandırıcılık ve sık sık değişen ürün fiyatları oldu. Yine en çok şikâyetin olduğu hususlar, satılan ürünlerde etiket yokluğu, etiketli ürünlerde ise, günde iki üç defa etiket değiştirilmesi ve mağazaların vitrinlerinde etiket olmamasının yanı sıra tüketicilerden kargo dolandırıcılığı konusunda da şikayetler aldıklarını belirtti.

Başkan Dilek, Bayburt Tüketiciler Birliği olarak diyoruz ki; tüketicilerimizin elbette sorunları olacaktır. Bu sorunlar çoğu zaman da tüketicilerimizi üzecek ve yoracaktır. Eğer tüketici olarak haklarımızı bilirsek, bize zorluk çıkaran veya yardımcı olmayan satıcıya, hakem heyetine gideceğinizi söylemeniz bile yeterli olabilecektir. Haklı olduğumuza inanıyorsak, hakkımızı aramak için bize gösterilen tüm yollara başvurabiliriz. Bilinçli tüketici, haksız fiyat uygulandığına inandığı marketten bir daha alışveriş yapmamalı ve çevredekileri bu konuda uyarmalıdır. Böyle durumlarda hakkımızı aramazsak sadece biz zarara uğramış olmayız aynı zamanda, tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmiş ve başkalarının da benzer zararlara uğramasına sebep olmuş oluruz.

2023 yılında değeri 66 bin TL'nin altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğunu belirten Başkan Dilek, “Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir” dedi.

Tüketiciler Birliği Başkanı Dilek, tüm tüketicilerimize sorun ve şikayetlerle ilgili şu tavsiyelerde bulunuyoruz dedi; “satın aldığınız bir mal kusurlu veya arızalı çıktıysa, bütün çabalara rağmen sorununuzu çözemediyseniz ve fahiş fiyatlarla ilgili şikayetleriniz varsa şu kurumlara başvurabilirsiniz”:

§ İl ve İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri,

§ Ticaret Bakanlığı,

§ Ticaret İI Müdürlükleri,

§ Tüketici sorunlarına bakmakla görevli mahkemeler,

§ Bulunduğunuz yerdeki tüketicinin korunmasına yönelik olarak faaliyet gösteren dernek veya vakıflar,

§ Etiket mecburiyetini uygulama konusundaki şikayetler için belediyelere müracaat,

§ Tüketicilerin soru ve sorunlarına ilişkin olarak da Ticaret Bakanlığının Alo 175 Tüketici

Danışma Hattını aramak,

§ Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Bildirimi (HFA-BİLDİRİMİ) uygulaması kullanılabilir.

2022 yılında Bayburt’ta en fazla şikâyetin geldiği sektörleri de açıklayan Başkan Dilek, Bayburt İl Tüketici Hakem Heyetine 2022 yılı itibariyle toplam 446 başvuru olduğunu, bunların 324 tanesinin (%73) tüketici lehine çözüme kavuştuğu, aleyhe sonuçlanan da 122 kararın (%27) olduğunu ve en çok şikayet edilen sektör ise, (294) karar ile bir önceki yıllarda da olduğu gibi “Perakende Ticaret” oldu. Diğer sektör verileride, Abonelik Hizmetleri (63), Finansal Hizmetler (49), Ulaşım, Sağlık ve Eğitim Hizmetleri (28), Turizm Hizmetleri (3) ve Diğer Hizmetler (9) olduğunun bilgisini verdi.

Başkan Dilek, “bu vesileyle Bayburt Tüketiciler Birliği olarak, Ramazan-ı Şerif'inizi şimdiden tebrik eder, bayrama salimen afiyet içerisinde kavuşmanızı da Rabbimizden niyaz ederiz. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve henüz depremin yaraları sarılmamışken, depremlerden etkilenen illerimiz arasında yer alan Adıyaman ve Şanlıurfa’yı sel felaketi vurmuştu. Depremden ve selden etkilenen adeta afet üzerine afet yaşayan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi bildirir, felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her tür felaketlerden korusun” dedi.