Doğal bir  üretim pazar alanı olan Eko-Köyde, vatandaşlar dallardan kendi elleriyle hasat ettiği sebzeleri satın alabiliyorlar. Atıl durumda olan arazileri tarıma, ürünleri ise vatandaşlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, "Eko-Köyde vatandaşlarımız dallardan hasat ettikleri sebzeleri gönül rahatlığıyla satın alabilirler.

Doğal, organik sebzeleri vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  Kopuz köprüsünden 800 metre yukarıda bulunan Harmanözü köyü yolu üzerindeki Eko-Köyümüzü vatandaşların hizmetine sunduk, istedikleri kadar sebzeyi ihtiyaçları doğrultusunda temin edebileceklerini belirtmek isterim.

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Atıl durumdaki arazilerden üretim yaparak bu arazileri tarıma, üretilen ürünleri de vatandaşlarımıza kavuşturmanın gayreti içindeyiz" dedi.