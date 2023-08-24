Doğal bir üretim pazar alanı olan Eko-Köyde, vatandaşlar dallardan kendi elleriyle hasat ettiği sebzeleri satın alabiliyorlar. Atıl durumda olan arazileri tarıma, ürünleri ise vatandaşlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, "Eko-Köyde vatandaşlarımız dallardan hasat ettikleri sebzeleri gönül rahatlığıyla satın alabilirler.

Doğal, organik sebzeleri vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kopuz köprüsünden 800 metre yukarıda bulunan Harmanözü köyü yolu üzerindeki Eko-Köyümüzü vatandaşların hizmetine sunduk, istedikleri kadar sebzeyi ihtiyaçları doğrultusunda temin edebileceklerini belirtmek isterim.

Atıl durumdaki arazilerden üretim yaparak bu arazileri tarıma, üretilen ürünleri de vatandaşlarımıza kavuşturmanın gayreti içindeyiz" dedi.