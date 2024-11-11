Budala Aşıklar Senfonisi adlı kitabıyla, bu yıl 41. Düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda imza gününe katılan Bayburtlu Yazar Murat Aydın, gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Demirer'e hem son kitabı hem de bundan sonraki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İkinci Adam Yayınları etiketiyle kitabını okuyucuları ile buluşturan Aydın, imza gününe dair, "Hepimizin bildiği üzere Tüyap Kitap Fuarı, yayıncılar ve yazarlar için adeta marka olmuş bir fuar. Bu fuarda Budala Aşıklar Senfonisi adlı kitabımı imzaladım. Kitabıma gösterilen ilgi beni son derece mutlu etti. İmza Gününde hem yeni insanlar tanıdım, hem de yeni hikayeler dinledim. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Yakın zaman içerisinde 'Aglais' adımda bir de romanının çıkacağını ifade eden Aydın, "Bir öğretmenin dramatik hikayesini anlattığım yeni romanımı 2025 yılı içerisinde raflarda yerini almasını umuyorum. Roman severlerin soluk soluğa okuyacağı bir kitap olacak." ifadelerini kullandı.