Bayburtlu Hemşerimiz Remzi Dursunkaya ve beraberindeki heyetle birlikte İngiltere’de ticari anlaşmalar için bir takım temaslarda bulundular.

Bayburtlu Hemşerimiz Müsiad İnşaat Sektör kurulu Başkan yardımcısı ve Global bussines managemen üyesi Remzi Dursunkaya,sektör üyesi işadamlarıyla birlikte Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan,Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği ticaret müşavirliği Murat Özsoy’u ziyaret ettiler.

İngiltere’de İşadamlarımız İnşaat,Gıda Lojistik ve diğer alanlarda ticari faaliyetler için prensip anlaşmaları gerçekleştirdiler.

İşadamları topluluğu daha sonra İskoçya’da ticari alanda bir dizi ziyarette bulundular.Ziyaretleri neticesinde bir takım anlaşmalara imza attılar.

Bayburtlu Hemşerimiz Remzi Dursunkaya yaptığı açıklamada;

İngiltere’nin Başkenti Londra,İskoçya,Birmingham ve Newcasltle’de yapmış olduğumuz ziyaretler kapsamında Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın,Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan,Londra Büyükelçisi Murat Özsoy,İskoçya Ticaret odası Başkanı Şahin Vahap Fırat,İskoçya yerel Hükümet başkan yardımcısı Lezley Cameron,Edinburg Başkonsolosu Hatice İkizler,Loton şehri Türk eğitim Kültür merkezinde Atilla Üstün ve Avrupada İşadamı heyetimizle birlikte bir çok protokol ziyaretleri gerçekleştirdik. Yurtdışında ticari faaliyetler için çalışmalar yaptık.

İngiltere’deki Türk işadamlarımız,Türkiye’nin üretim potansiyeli kadar ‘zorlukları aşabilen ticari becerilerinin’ de bulunduğuna şahit oldum.

Türkiye’den bir çok işadamımız başarılı ticari operasyonlara imza attığını söylerken, Avrupa’da hiçbir ülke İngiltere’ye mal getiremezken Türkiye’nin getirebildiğini gördüm.

Bizlerde Bayburtlu ve Türkiye’nin bir çok ilinden hemşerimizle birlikte Avrupa’da hangi sektörlerde ticaret yapabileceğimizi yerinde müşahede ettik.

Ziyaret kapsamımızda Şahsıma ve heyetimize gösterdikleri yoğun ilgi ve alakadan dolayı Bürokrat Kurum,kuruluşlara,bizi ağırlayan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum.