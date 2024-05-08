Bayburtlu Hemşerimiz Engin Bozbey yerli yapım “Kanlı Gece” adlı Filmde Başrol oyuncuları arasında yer aldı.

Bayburt Taşçılar Köyünden Bayburtlu Hemşerimiz Engin Bozbey, Bursa Yıldırım ilçesinde Kızılay şube Başkanlığı ve Bayburt Aziziye Dernek Başkanı.

Bayburtlu birçok hemşerilerimiz beyaz perdede var olmaya başladılar.

Aziziye Bayburt Dernek Başkanı Hemşerimiz Engin Bozbey’in rol aldığı “Kanlı gece” Filminin Galası Barış Manço Kültür merkezinde yapıldı.

“Kanlı gece” filmi Bursa’ya özgü yapılmış en büyük projelerden bir tanesi olan ‘Kanlı Gece Kurtuluş’ adlı film 100 kişilik bir kadroyla Bursa’nın ilçelerinde çekildi.

Sanat TV'nin alt yapı desteği verdiği filmde Kurtlar Vadisi dizisinden Cerrahpaşalı Halit karakteriyle tanınan ve halen TRT 1'de Gönül Dağı dizisinde oynayan Mehmet Özcan Varaylı, ve Gönül Dağı dizisinin devamlı oyuncusu Habip Özçakır, Jale Ak, Seval Arun, Talha Kuzu, Memo Dayı, Abdullah Geçici gibi isimler de rol aldı.

Filmin ana cast sorumlusu ise Engin Bozbey, Ali İhsan Süzer, Mehmet Toprak,Yusuf Emre Kürkçü, Zeynep Ertunç, Resat Ayhan, Talha Meten, Aleyna Yazıcı, Nazım Ensar, Tilci Diyar Ateş, Seyithan Oymaci, Mustafa Baydilli, Ersin Kaya, Yılmaz Apaydın, Arman Aker, Ayşe Naz Ünsal, Elif Karakuş, Kadir Günay Yıldız, Eyyup Çelebi, Murat Deniz, Medeni Selcuk, Hasan Bolu, Efe Bolu, Gizem Çetin, Nagihan Dogan, Havva Türk, Lale Çelik, Sadullah Öztürk, Mehmet Yılmaz, Rana Toprak, Suat Ayhan, Yasin Tilci, Yaşar Kaya, Cemil Gül, Ömer Fidan, Elif Karakuş gibi isimlerden oluştu.

Özet

Mustafa Tilci’nin yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim, aksiyon türündeki “Kanlı Gece (Kamp)” filminin oyuncu kadrosunda Seval Arun, Engin Bozbey, Mehmet Özcan Varaylı, Jale Ak gibi isimler yer alıyor.