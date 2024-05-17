Kendra Dawn Warnick, İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftüsü Bayram Danacı'nın İslamiyet hakkında bilgi verdiği Dawn Warnick, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Kübra" ismini aldı.

İl Müftüsü Danacı, Allah katında en güzel amellerden birinin bir insanı İslam’la buluşturmak olduğunu belirterek; " Siz şimdi İslam'a göre hayatınızda bütün günahlardan arınmış, tertemiz yepyeni bir sayfa açtınız. Müslüman olduğunuz andan itibaren geçmiş günahlarınızı Allah Teâlâ'nın bağışladığını yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bildirmekte ve Peygamber Efendimiz (s.a.s) müjdelemektedir. Biliniz ki insanların günahlarını sadece Yüce Allah affeder. Sadece O'na yönelerek tövbe edilmeli ve bağışlanma dilenmelidir. Siz, İslam'ı hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Bizler de burada ikrarınıza şahit olduk. Mübarek olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

İl Müftüsü Danacı, Kendra Dawn'a "İhtida Belgesi" ile Kur'an-ı Kerim Meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.