Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Estetik Ve Emniyeti Ön Plana Çıkaran Modern Köprüler İnşa Edildi

Bayburt İlimizin merkezinden geçen ve bu güzide ilimizin sembolü haline gelen Çoruh Nehri’ne yapılan yeni araç ve yaya köprülerinin tamamlandığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Doğu Karadeniz’de taşkın muhtevalarımızın içerisinde çok sayıda araç ve yaya köprüsü inşa ediyoruz.

Estetik ve emniyeti ön planda olan bu köprülerimiz Karadeniz’in zorlu coğrafyasında vatandaşlarımızın günlük yaşamı oldukça kolaylaştırıyor ve inşa edildikleri yerlere ayrı bir güzellik katıyorlar. Bayburt’un dillere destan olan ve şehrin önemli bir değeri olan Çoruh Nehri’nde kesiti yetersiz köprüleri yıkarak, yerine yerine estetik ve emniyeti ön planı çıkartan modern köprüler inşa etmeye başlamıştık. Geldiği,miz nokta itibari ile köprülerimizi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk.” dedi.

Çoruh Nehri’nin Büyüleyici Güzelliğine Güzellik Kattı

DSİ eliyle yapılan köprüler hakkında detayları paylaşan Genel Müdür Balta, “Çoruh nehri üzerine inşa ettiğimiz çelik taşıyıcılı yaya köprülerimiz 5 metre genişliğe ve 40 metre açıklığa; araç köprülerimiz ise 13 metre genişliğe ve 36 metre açıklığa sahiptir. Çoruh Nehri üzerindeki eski köprülerin kesitlerinin yetersiz oluşu, bir taşkın riski oluşturuyordu. Bu köprülerimizi modernleştirerek daha güvenli bir hale getirmiş olduk. Yeni köprülerimiz Çoruh nehrinin büyüleyici güzelliğine ayrı bir güzellik kattı. Bayburtlu vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.