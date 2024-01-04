Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan projeye saygın üniversitelerden eğitimciler ve proje kursiyerleri katılacak.

Bayburt Üniversitesinin entegre kalite yönetimi hedefleri bağlamında gerçekleştirilmesi hedeflenen öncelikli konu başlıklarına yönelik proje odaklı çözüm uygulamalarına bir yenisini ekleyen projenin, ülkenin patent ve dış finansman teminine yönelik atılımlarına yerel bir bağlam kazandırması bekleniyor.

Bayburt Üniversitesinin çevrim içi altyapısında 7-8 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan etkinlik kapsamında sağlık bilimleri alanlarında eğitimlerini sürdüren farklı bölge ve üniversitelerden lisans öğrencilerine bilim ve etik, kaynak tarama, bilimsel bilgiye erişim, TÜBİTAK programlarının ve öncelikli araştırma alanlarının tanıtımı, sağlık teknolojileri, e-sağlık uygulamaları, sağlıkta yapay zekâ ve nesnelerin interneti, iş fikirlerine finansal destek sağlama, patent süreçleri ve sağlıkta teknoloji odaklı girişimcilik konularında eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

Bayburt Üniversitesinden akademisyenlerin de eğitmen olarak yer aldığı etkinlikte ayrıca Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi’nden eğitmenler görev alacak. Projenin genel içeriği ve önemi hakkında açıklamada bulunan Dr. Öğr. Üyesi Kılınç, “Yapılacak olan etkinlik ile sağlık bilim ve teknolojilerindeki son gelişmelerin incelenmesi, sağlık alanındaki projelerin patentlerinin alınması ve finansmanının sağlanması konusunda bilgi düzeyinin arttırılması ve sağlıkta girişimcilik bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Verilecek olan eğitimlerin neticesinde katılımcıların sağlık alanında daha girişimci rol almaları ve patent süreçleri konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanarak ülkenin kalkınmasına destek olmaları projenin yaygın etkisini arttıracaktır.

Bu projenin hazırlanma ve uygulama süreçlerinde yönetsel motivasyon desteği sunan Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e, Rektör Yardımcımız ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürümüz Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül’e ve Teknoloji Transfer Ofisimiz personeline teşekkür ederim.” dedi.

