AFAD tarafından Bent Köprüsü ile Kaleardı Mahallesi arasında yapılan taş kesme ve fileleme çalışması sebebiyle ulaşımda mağduriyet yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için Bayburt Belediyesi bir adım attı.



Belediyeden yapılan açıklamada kentte Kaleardı Mahallesi’ne yapılan tüm dolmuş seferlerinin bedeli Bayburt Belediyesi tarafından karşılanmak suretiyle 04.01.2024 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar ücretsiz olacağı belirtildi.

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklama ise şöyle: “AFAD Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılan ve AFAD Bayburt İl Müdürlüğünce kontrolü yapılan Bent Köprüsü ile Kaleardı Mahallesi arasında devam eden taş kesme ve fileleme çalışması nedeniyle ulaşımda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Kaleardı Mahallesi’ne yapılan bütün dolmuş seferleri bedeli Bayburt Belediyesi tarafından karşılanmak suretiyle 04.01.2024 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar Kaleardı güzergâhına yapılan tüm dolmuş seferleri ücretsizdir.” Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

