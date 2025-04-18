İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan Teknofest 2025 için başvuru süreci tamamlanırken, Bayburt Üniversitesi proje başvuru sayısında tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından paylaşılan verilere göre, Bayburt Üniversitesi toplamda 476 proje başvurusu ile Türkiye genelinde en yüksek başvuru gerçekleştiren üniversiteler arasında yer aldı.



2023 yılında yalnızca 11 proje ile temsil edilen Bayburt Üniversitesinin, 2024 yılında 67’ye çıkan proje başvuru sayısını 2025 yılında yedi kat artırarak 476’ya ulaştırması, Bayburt Üniversitesinde bilimsel ve teknolojik proje üretiminin kurumsal bir kültüre dönüştüğünü ortaya koydu. Bu büyük başarı, TÜBİTAK ve ÜNİDES proje platformlarında elde edilen istikrarlı yükselişin sürdürülebilirliğini kanıtlamış oldu.





Bu performans artışı, öğrenci sayısı ve geçmişi bakımından köklü üniversitelere göre daha genç bir yapıya sahip olan Bayburt Üniversitesinin, proje ekosistemi geliştirme yönündeki stratejik yaklaşımının meyvesi olarak değerlendirildi. Elde edilen başarı, sınırlı kaynaklarla da nitelikli ve yüksek hacimli proje üretiminin mümkün olduğunu göstererek, benzer ölçekteki üniversitelere ilham kaynağı oldu.



Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen yaptığı açıklamada, TÜBİTAK destekli bilimsel projeler, ÜNİDES destekli sosyal sorumluluk projeleri ve Teknofest özelinde geliştirilen teknolojik projelerle Üniversitemizin çok yönlü ve dinamik bir öğrenci profiline ulaştığını belirtti. Prof. Dr. Türkmen, “Proje odaklı düşünme tarzı artık Üniversitemizin temel değerlerinden biri haline gelmiştir. Öğrencilerimiz sadece akademik bilgiyle değil; topluma, çevreye ve teknolojiye katkı sağlayacak yenilikçi fikirlerle de donanımlı bir şekilde yetişmektedir” dedi.



Rektör Türkmen, bu büyük başarıda emeği geçen tüm öğrencilere, akademik danışmanlara ve idari birim yöneticilerine teşekkür ederek, eş güdümlü, ortak amaca dayalı bir çalışma anlayışının bu tür istikrarlı sonuçlara ulaştırdığını vurguladı.