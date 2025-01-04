önetim kurulu üyeleri ile birlikte Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

BGC Başkanı Murat Okutmuş, yönetim kurulu üyesi Öznur Demir ve ilde görev yapan basın mensuplarının bulunduğu ziyarette Ocak Başkanı Ömer Yardımcı faaliyetlerinden bahsetti.

Bayburt Ülkü Ocaklarının yaz ve kış eğitim programları olmak üzere faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Başkan Ömer Yardımcı, gençleri uyuşturucu ve kötü alışkanlıkların uzağında tutmak için birçok etkinliğe imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini ifade ederek, kış eğitim programı kapsamında da her Perşembe günü yeni bir konu ile seminerlerin sürdüğünü söyledi.

Ülkü Ocaklarının Türkiye genelinde sürdürdüğü eğitim ağırlıklı projelerden bahseden Yardımcı, ODAK 2023, UZEM gibi projelerden Bayburt Ülkü Ocakları olarak vatandaşları faydalandırdıklarını dile getirdi.

Yardımcı ziyarette Murat Okutmuş’a Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından çıkarılan Kutadgu Bilig Dergisi’nin ilk sayısını, 16 Türk Devletine Zamanda Yolculuk dijital kitabının ve UZEM’in lisans anahtarlarını hediye etti.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da Bayburt basını hakkında bilgi vererek, Ömer Yardımcı ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi. Okutmuş, Yardımcı’ya Cemiyetin Kurucu Başkanı Osman Okutmuş’un Bayburtlu Celali adlı kitabından hediye etti.