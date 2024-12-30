Genel Kurul Divan teşekkülüyle başladı. Divan Başkanlığına Kağıthane Esnaf Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu. Üyeliklere Kağıthane Taksiciler Oda Başkanı Kemal Sarı ve Orta bayır Mahalle Muhtarı Erhan Özbak seçildi.

Genel Kurul Divan teşkilinin ardından Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı.Bayburt Şair Zihni Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Öztürk açılış konuşmasında Dernek yönetimi olarak yaptıkları çalışmaları ve yeni dönemde yapmayı düşündükleri projeleri anlattı.

Bayburt Şair Zihni Kültür ve Yardımlaşma Derneği seçimlerine geçildi. Yapılan seçimde Osman Öztürk yeniden Bayburt Şair Zihni Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı seçildi.

Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan Osman Öztürk

Haydar Özbak

T.Altay Yazıcıoğlu

Recep Ertaş

Zekeriya Akbulut

Zeki Yazıcı

Vasfi Keskin

Cengiz Yıldırım

Bayram Kalkanoğlu

Turgay Yaşaroğlu

Nurettin Yaşaroğlu

Nizamettin Terzi

Cenani Yazıcıoğlu

Halil Kazel

Ahmet Kuvvetli

Halit Başaran

Hasan Görer

Yunus Terzi

İmam Can

Gültekin Çakar

Muradi Güler

Bünyamin Şimşek

Murat Gör

Ali Çevik

Köksal Makili

Aydın Şimşek