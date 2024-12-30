Genel Kurul Divan teşekkülüyle başladı. Divan Başkanlığına Kağıthane Esnaf Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu. Üyeliklere Kağıthane Taksiciler Oda Başkanı Kemal Sarı ve Orta bayır Mahalle Muhtarı Erhan Özbak seçildi.
Genel Kurul Divan teşkilinin ardından Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı.Bayburt Şair Zihni Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Öztürk açılış konuşmasında Dernek yönetimi olarak yaptıkları çalışmaları ve yeni dönemde yapmayı düşündükleri projeleri anlattı.
Bayburt Şair Zihni Kültür ve Yardımlaşma Derneği seçimlerine geçildi. Yapılan seçimde Osman Öztürk yeniden Bayburt Şair Zihni Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı seçildi.
Yeni Yönetim şu isimlerden oluştu:
Başkan Osman Öztürk
Haydar Özbak
T.Altay Yazıcıoğlu
Recep Ertaş
Zekeriya Akbulut
Zeki Yazıcı
Vasfi Keskin
Cengiz Yıldırım
Bayram Kalkanoğlu
Turgay Yaşaroğlu
Nurettin Yaşaroğlu
Nizamettin Terzi
Cenani Yazıcıoğlu
Halil Kazel
Ahmet Kuvvetli
Halit Başaran
Hasan Görer
Yunus Terzi
İmam Can
Gültekin Çakar
Muradi Güler
Bünyamin Şimşek
Murat Gör
Ali Çevik
Köksal Makili
Aydın Şimşek