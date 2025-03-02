Ligde kötü sonuçlar alan temsilcimiz zorlu rakibi karşısından da puansız ayrılarak, 20 puanda kaldı. 16 takımlı ligde temsilcimiz düşme potasının üstünde 13. sırada yer aldı.

Gençosman Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayan konuşmayı Cihan Ölmez, Burak Gültek, Abdullah Polat üçlüsü yönetti.

Konuk ekip iyi başladığı maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

9. dakikada korner atışından gelen topu Ali Habeşoğlu kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu. 0-1

28. dakikada yaşanan pozisyonda Namık Barış Çelik ceza sahasına yöneldiği esnada kaleciyi önde gördü. Namık’ın aşırtma vuruşu top filelerle buluşturdu. 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Ayvalıkgücü’nün 2-0 üstünlüğüyle son buldu.

Bayburt Özel İdarespor ikinci yarıya değişiklerle başladı. Daha atak futbol sergileyen ve golü arayan Bayburt Özel İdarespor ikinci yarının başında farkı 1’e düşürdü. Murat Torun çizgiye inip topu ön direğe çıkardı. Ön direğe iyi yönelen Mikail Albayrak güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-2

Her iki takımın karşılıklı atakları ile geçen maçın son anlarında temsilcimiz beraberlik için çok bastırdı.