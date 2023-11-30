Türk Dünyası’nın Bilge Atası Dede Korkut adını taşıyan kitap, sempozyumda sunulan bildirileri içeriyor. 1947 yılında kurulan ve o yıllardan başlayarak çok kıymetli eserler yayınlayan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği bir kıymetli eseri daha dernek yayınları aracılığıyla okuyucuya sundu.



Kitapla ilgili konuşan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Dede Korkut’un Türk Dünyası ve tüm insanlık açısından önemine değinerek, Bayburt’un Dede Korkut’la ilgili üstlendiği göreve dernek olarak katkı sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Durmuş, Uluslararası Dede Korkut Sempozyumuyla Türk Dünyası ile kültürel bağların güçlenmesine katkı sunduklarını belirtti. Elvin Yıldırım, Esma Özdaşlı ve Sekan Kekevi'nin editörlüğünü üstlendiği eserde yer alan makaleler şöyle:

1- DEDE KORKUT/KORKUT ATA: BİLGELER BİLGESİ; OZANLAR OZANI - PROF. DR. M. ÖCAL OĞUZ.



2- ABDAL ŞEYHİ DEDE KORKUT - PROF. DR. HASAN BASRİ KARADENİZ.



3- SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE: DEDE KORKUT'UN SOY KÖKÜ VE AİLESI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER - PROF. DR. BAYRAM DURBİLMEZ..



4- KITAB-I DEDE KORKUT EPİK DESTANININ ÖZBEKİSTAN'DA İNCELENMESİ ÜZERİNE - ELDAR ASANOV.

5- TÜRKİYE'DEKİ KİTAB-I DEDE KORKUT ARAŞTIRMALARINA DAİR - DOÇ. DR. NURLANA MUSTAFAYEVA.



6- KAZAN HAN'IN KENDİ DİLİYLE HİNDİSTAN SEFERİ - DOÇ. DR. CİHANGİR KIZILÖZEN.

7- DEDE KORKUT KİTABI'NDA YÖNETİM VE DENETİM ÖGELERİ ÜZERİNE – PROF. DR. ALİ DUYMAZ.

8- DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE ŞAHIS TASVİRLERİNİN VE MEKANIN YARDIMIYLA HİKAYE SAYISI BELİRLENEBİLİR Mİ? - PROF. DR. FİKRET TÜRKMEN.

9- SÖZLÜ KÜLTÜR ORTAMINDA ANLATILAN DEDE KORKUT HİKÂYELERİ VE BAMSI BEYREK HİKÂYESİNİN İKİ VARYANTININ (OSMANİYE-BAYBURT) KARŞILAŞTIRILMASI - PROF. DR. ESMA ŞİMŞEK.

10- ŞAH KASIM HİKÂYESİ'NİN DEDE KORKUT ANLATMALARI İÇİNDEKİ YERİ - PROF. DR. ABDULKADİR EMEKSİZ.

11- SALUR KAZAN'IN YEDİ BAŞLI EJDERHAYI ÖLDÜRDÜĞÜ BOY'DA HÜKÜMDARLIK, ALPLIK, ANT İÇME VE DOĞAYLA MÜCADELE GÖSTERGELERİ - DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞBA AKKOYUNLU.

12- DEDE KORKUT KİTABINDA KULLANILAN ATLA BAĞLI ATA SÖZLER - DOÇ. DR. ASIF HACİYEV (ŞİRVANELLI).

13- TEPEGOZ VE COVID-19: DEDE KORKUT ANLATMALARINDA DOĞA BİLİNCİ - PROF DR. METİN EKİCİ.

14- KAZAK MİT VE FFSANELERİNDEKİ DEDE KORKUT – PROF. DR. ŞAKİR İBRAYEV.

15- DEDE KORKUT KİTABI'NIN BADİİY YORUMU - PROF DR. JABBOR ESHONKULOV (CABBAR IŞANKUL).

16- ORTA YÜZYIL KAYNAKLARINDA DEDE KORKUT FİİLLERİ - PROF. DR. SEVİNÇ ALIYEVA.



