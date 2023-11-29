İl Özel İdare Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 2023 yıl çalışma sezonunda hayata geçirilen yatırımlar değerlendirilerek, önümüzdeki yıl için bütçe çalışmaları ile öngörülen yatırım programı ele alındı.

İlimiz genelinde ve özellikle köylerimizde belli bir takvim doğrultusunda belirlenen yatırımlara ilişkin bütçe çalışma programının yapıldığını belirten Vali Mustafa Eldivan, önümüzdeki yıl içerisinde iş ve hizmetlere yönelik doğabilecek acil ihtiyaçlara göre de çalışmaların planlandığını belitti.

Vali Eldivan, Meclis Başkanı ve Üyelerine, gayretleri ve katkılarından dolay teşekkür etti.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.