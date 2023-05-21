Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Nurtepe stadında 2.haftanın üçüncü maçında Taşçılar ,Ağören Teirdag karşılaştı.
Maça Taşçilarspor hızlı başladı ve Muhammet Emin Erkulla ilk golü buldu.Tekirdag Ağören ilk yarının onbeşinci dakikasinda maçta dengeyi kurdu.TekirdağAgaren 27.dakikada Yasin Dağlarla ilk golünü attı.
Taşçılar ilk On biri:
Abdülkerim Erkul
Sinan Kadıoğlu
Süleyman Yılmaz
Burak Bozbey
Mesut Bozbey
Muhammet Emin Dursun
Ali Yılmaz
Ayhan Yurdunkulu
Şamil Dündar
Muhammet Emin Erkul
Ömer Yılmaz
Goller:5.dakika Muhammet Emin Erkul,32.dakika Ömer Yılmaz
Takım Yöneticisi:Tekin Bozbey
Teknik Direktör:İsmail Dalkıliç
TekirdagAğören ilk onbiri:
Serdar Oruç
Mehmet Oruç
Yunus emre bayrakçelen
Feyyaz İpek
Halil Karamavuş
Yaşın Dağlar
Hüseyin Gökdereli
Hasan Koç
Taha yasin Kardeşten
İsmail ipek
Alım Toprak Dağ
Goller:27.dakika Yaşın Dağlar
Takım yöneticisi:Sinan Dağ
Teknik direktör:Yusuf Mert,Ayhan Polat