Akşar- 0 Ağören Tekirdağ- 3
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Örnektepe stadında 3.haftanın üçüncü maçında , Aşar Sahaya çıkmadı ve Ağören Tekirdağ Hükmen Galip oldu
Akşar ilk On biri:
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Goller:-----
Takım Yöneticisi:
Teknik Direktör:
Ağören Tekirdağ İlk Onbiri:
Serdar Oruç
Mehmet Oruç
Yunus emre bayrakçelen
Feyyaz İpek
Halil Karamavuş
Yaşın Dağlar
Hüseyin Gökdereli
Hasan Koç
Taha yasin Kardeşten
İsmail ipek
Alım Toprak Dağ
Goller: 3
Takım Yöneticisi: Sinan Dağ
Teknik Direktör: Yusuf Mert,Ayhan Polat