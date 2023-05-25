Akşar- 0 Ağören Tekirdağ- 3

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvasında İstanbul Kağıthane Örnektepe stadında 3.haftanın üçüncü maçında , Aşar Sahaya çıkmadı ve Ağören Tekirdağ Hükmen Galip oldu

Akşar ilk On biri:

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Goller:-----

Takım Yöneticisi:

Teknik Direktör:

Ağören Tekirdağ İlk Onbiri:

Serdar Oruç

Mehmet Oruç

Yunus emre bayrakçelen

Feyyaz İpek

Halil Karamavuş

Yaşın Dağlar

Hüseyin Gökdereli

Hasan Koç

Taha yasin Kardeşten

İsmail ipek

Alım Toprak Dağ

Goller: 3

Takım Yöneticisi: Sinan Dağ

Teknik Direktör: Yusuf Mert,Ayhan Polat