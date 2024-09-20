Dünyada 250 firma arasına girdi, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti.

Bayburt Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ödülüni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Bayburt Grup A.Ş.'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayburt Grup olarak, Yurt dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri sektörünün önemli yayınları arasında yer alan ENR’nin “Top 250 International Contractors 2024” listelerinde yerimizi almaktan gurur duyuyoruz.

JW Marriott Ankara Otel’de gerçekleşen ödül töreninde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Şentürk’e ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği adına takdim etti.

Üstün kalite anlayışımız ile faaliyet gösterdiğimiz çeşitli sektörlerde elde ettiğimiz küresel başarılarla Ülkemize gurur vermek için durmadan çalışmaya ve gelecekte de aynı özveri ve kararlılıkla çalışarak, sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz."