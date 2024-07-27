Saat 14.00 sıralarında yaşanan kazada 69 AAJ 383 plakalı araç ile 69 AR 537 plakalı araç kafa kafa çarpıştı. Her iki aracın da ön kısmının hurdaya çıktığı kazada araçlarda bulunan Yılmaz S., Köksal K., Selahattin Y., Samet K., Mehmet Ali K. İsimli vatandaşlar yaralandılar.

Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine, AFAD, Jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Bayburt Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati riskleri bulunmayan yaralılardan biri Erzurum’a sevk edilirken, diğer yaralıların tedavileri Bayburt Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.





