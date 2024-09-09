Uzman Doktor Betül Yılmaz Bayburt 2 no'lu aile sağlığı merkezi ‘de aile hekimi olarak görev yapmakta olduğunu ve Aile sağlığı merkezleri koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere 1 basamakta ve tedavi hizmetlerinin kişilere devamlı olarak sunduğu durumlar aile sağlığı merkezimizde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında Yeni doğan döneminde büyüme gelişme değerlendirmesi aşılama hizmetleri verilmekte olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedaviyle düzelebilir hastalıkların teşhisi için alınmaktadır yine koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında 15-49 yaş kadın izlemi evlilik öncesi Danışmanlık Hizmetleri Aile planlaması gebe ve lohusa izlemi hizmetleriyle her yaş ve her hastalık grubuna özgü tarama ve takipler yapılmakta olduğunu ifade etti.

Yetişkin sağlığı kapsamında kayıtlı kişilerin Obezite hipertansiyon diyabet kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıklar açısından risk değerlendirmesi yapılarak takibi yapılır risk gruplarına göre rahim ağzı meme kolorektal kanser taramaları da yine aile sağlığı merkezlerimizde yapılmaktadır dedi.

65 yaş üzeri kayıtlı bireyler için yaşlanmaya bağlı hastalıklar açısından Ayrıca değerlendirme yapılarak gerekli durumlarda ilgili uzmana yönlendirilir ,Aile sağlığı merkezlerinde tanı ve tedavi edici hizmetler kapsamında poliklinik ve laboratuvar hizmetleri ile basit tıbbi müdahale gerektiren pansuman ve Hekim tarafından reçeteli düşük riskli enjeksiyon hizmetleri de verilmektedir dedi.