Balıkesir’de yıllardır kronikleşmiş hale gelen altyapı sorunlarını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde çözmeye başlayan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, 3 bölgede 80 personeline verdiği “Asbestli Hat Söküm Eğitimi" ile iş güvenliğini sağlarken personelin donanımını da artırıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yıllardır kronikleşen altyapı sorunlarını çözmek için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Modern ve yenilikçi çözümlerle şehrin su yönetimini uluslararası standartlara taşıyan BASKİ ekipleri bu konuda personele de eğitimler veriyor. Eski ve ömrünü tamamlamış şebeke hatlarında değişim çalışmalarını sürdüren BASKİ; merkez, Bandırma ve Edremit ilçelerinde olmak üzere toplam 3 bölgede görev yapan yaklaşık 80 personele “Asbestli Hat Söküm Eğitimi" veriyor.

PERSONELE ASBESTİN ZARARLARI ANLATILDI

İş sağlığı ve güvenliğini artırmak için yapılan eğitimlerde BASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde kazı işlerinde görev yapan 80 personele “Asbest Söküm Eğitimi" veriliyor. Merkezde tamamlanan eğitimler Bandırma ve Edremit ilçelerinde devam ediyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitmeni tarafından BASKİ personeline; asbest ve insan sağlığı, asbeste maruz kalmamak için yapılması gerekenler, asbest sökümünde çalışma platformları ve asbest atıklarının bertarafı ile ilgili konular anlatıldı. Eğitim personelin hem bilgi birikimini hem de sahadaki güvenliğini artırmak adına büyük önem taşımasının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği kültürünü de güçlendiriyor. Eğitim sayesinde potansiyel tehlikeyi daha iyi tanıyacak olan personelin güvenli çalışma yöntemlerini de uygulaması hedefleniyor.