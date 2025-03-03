Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ, olağan aylık değerlendirme toplantılarını sürdürüyor.BALIKESİR (İGFA) - BASKİ Olağan Aylık Değerlendirme Toplantısında tüm içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları değerlendirildi.

Balıkesir’in doğal yapısını bozmadan planlı, kalitelive her geçen gün kendimizi bir adım daha ileriye taşıyarak gerçekleştirmek amacıyla yapılan toplantıya Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Gelen Müdür Yardımcıları Nuri Çaynak ve Hüseyin Yurdakul, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri katıldı.

Toplantıda gelecekte yaşanabilecek olası iklim krizleri içinalınması gereken tedbirler, öncelik ve aciliyet sırasına göre Balıkesir’in geçmişte ihmal edilen su ve altyapı problemlerini çözecek yatırımlar ile İlimizin alt yapı sistemini daha ileri seviyelere taşıyabilecek projeler görüşüldü.