39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali için geri sayım başladı. Açılış konseri 4 Nisan Cuma akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Klasik müzikten modern dansa, flamenkodan caza farklı türleri kapsayan 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4 Nisan 2025’te, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı kurucularından Cenap And anısına şef Orhun Orhon yönetimindeki Ankara Festival Orkestrası’nın konseriyle başlayacak.

Türkiye'de çoksesli müziğin tanınması ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı (SCA Müzik Vakfı) tarafından düzenlenen, Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 39’uncusu 4-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışı, 4 Nisan Cuma akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da SCA Müzik Vakfı’nın kurucularından Cenap And anısına, Şef Orhun Orhon yönetimindeki Ankara Müzik Festivali Orkestrası’nın konseriyle yapılacak. Festivalde; ülkemizin önemli orkestralarının yanı sıra çoğu Türkiye’ye ilk kez gelecek olan 11 ülkeden dünyaca ünlü 250’ye yakın sanatçı ve topluluk yer alacak.

Açılış konseri Cenap And anısına 4 Nisan Cuma akşamı yapılacak.

Cenap And anısına gerçekleştirilecek olan 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin açılış konseri, SCA Vakfı’nın ve festivalin iki ilkesi ve geleneğini sürdürüyor. Konser, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkent Ankara’da başlayan çoksesli müzik hareketiyle oluşan sanatsal kapasitesini ortaya koyarken; bu kapsamdaki uluslararası iş birliklerine de örnek oluşturuyor.

39. ULUSLARARASI ANKARA MÜZİK FESTİVALİ’NİN İLK TINILARI

Ankara Müzik Festivali Orkestrası’nın şef Orhun Orhon yönetiminde ve Alman çellist Benedict Kloeckner solistliğindeki konseri, Şostakoviç’in 1 numaralı Çello konçertosu ile başlayacak. Konserin ikinci yarısında Haydn Senfoni no 101 seslendirilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sanatseverlerin heyecanla takip ettiği Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde bu yıl; Türk müzisyenlerin de yer aldığı Hollanda’dan çağdaş müzik topluluğu Ensemble Orochi, modern dansın başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada isim yapmış ünlü dansçı ve koreografı Akhram Khan Company & R. N. Macedonian National Ballet, İspanyol dansçı Aaron Vivancos’un prodüktör, koreograf, besteci ve sanat yönetmeni olarak imzasını taşıyan, kadınlardan oluşan flamenko gösterisi Woman by Aaron Vivancos, ilk haftanın konukları.

Ayrıca, İngiltere’nin önde gelen piyanistlerinden Charles Owen & Katya Apekisheva Piyano İkilisi, Avrupa caz dünyasının önemli sanatçılarından İtalyan saksafoncu Piero Odorici ve tromboncu Roberto Rossi’nin Quintet’i, Atina Devlet Orkestrası nefesli çalgılar ve perküsyon üyelerinden oluşan Nikos Haliassas yönetiminde Metallon Brass Ensemble film müzikleri ile müzikseverlere akıllardan silinmeyecek konserler sunacaklar.