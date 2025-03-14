İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ramazan ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarında yurttaşlarla buluşmaya devam ediyor. Çiğli'de düzenlenen iftara katılan Başkan Tugay, “Kimse aç, sahipsiz kalmamalı, umutsuz olmamalı. Yaşanan olumsuzlukların üstesinden gelmek için mücadele etmeliyiz. Birlik ve beraberliğimizi hissettiğimiz bu sofralarda geleceğe dair de umutlanıyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - Ramazan ayının başından itibaren yurttaşlarla birlikte oruç açan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bugün Çiğli'ydi. İlçe halkıyla iftar sofrasında buluşan Başkan Tugay'a, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da eşlik etti. Gittiği her ilçede iftardan önce masaları dolaşarak herkesi tek tek selamlayan Tugay, geleneği bozmayarak yurttaşlarla sohbet etti. Duaların okunmasının ardından oruçlar açıldı.

“HUZURLU VE MUTLUYUZ”

İftarını yaptıktan sonra yurttaşlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Burada birlik ve beraberliği görmek, bir arada olmak, bir masanın etrafında iyilikleri ve güzellikleri, nimetleri paylaşabilmek, bizlere çok büyük bir huzur ve mutluluk veriyor. Ramazan böyle bir ay. Öncelikle ramazan ayınız hayırlı olsun. Bu sofra etrafında toplandığımızda, birlik ve beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğe dair de umutlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SİZLERE HİZMET ETMEK BİZİM İÇİN ONUR”

Ülkedeki ağır ekonomik koşullara da dikkat çeken Başkan Tugay, “Kimse aç kalmamalı. Bu yoksulluğu kimse yaşamamalı. Kimse sahipsiz kalmamalı, umutsuz olmamalı. Bu olumsuzlukların üstesinden gelmek adına bir arada iyi ve doğru şeyler için mücadele etmeliyiz. Bu dönem bize büyükşehir belediye başkanlığı yapma sorumluluğu verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet etmek, bizler için onur. Şehrimiz, insanlarımız, ülkemiz hep iyi günler görsün” diye konuştu.

“YAŞANAN ZORLUKLARI GÖRMEK ÖNEMLİ”

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da sevgi ve iyilik ayında olduklarını vurgulayarak, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda, benim için ramazan ayı çok önemli. Yaşanan zorlukları görmek önemli. Tuttuğunuz oruçlar, hak katında kabul olsun” dedi.