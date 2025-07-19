Akçaabat’ta düzenlenen 33. Uluslararası Müzik ve Halk Oyunları Festivali’ne katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Kültür ve sanatla şehirlerin ruhu tamamlanır” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali’ne katıldı. Binlerce vatandaşın ilgi gösterdiği festivalde Başkan Genç’in yanı sıra Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş da yer aldı. Dört gün sürecek olan festival kapsamında sergiler, yayla şenlikleri, konserler ve halkoyunları gösterileri düzenlenecek. Azerbaycan, Etiyopya, Rusya ve Gürcistan’dan ülkelerden gelen halk dansları ekiplerinin yanı sıra Artvin, İstanbul, Adıyaman, Erzurum, İzmir ve Siirt’ten gelen yerli ekipler de performanslarıyla festivale renk katacak.

ETKİNLİK DEĞİL GELENEĞE DÖNÜŞMÜŞTÜR

Akçaabat’ın kültürel mirasına vurgu yapan Başkan Genç, “Tarih, kültür ve sanat şehri Trabzon’un en güçlü kültürel damarlarından biri de hiç şüphesiz Akçaabat’tır. 33 yıldır kesintisiz süren bu festival, artık sadece bir etkinlik değil, bir geleneğe dönüşmüş durumda. Bu geleneği yaşatan başta geçmiş dönem yöneticilerimize, bugün ise bu kıymetli festivale sahip çıkan Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza sizlerin huzurunda gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bizleri bir araya getiren, birliğimizi pekiştiren böylesi organizasyonlar şehirlerin ruhunu canlı tutar. Sanatın ve kültürün olmadığı yerde şehir de eksik kalır” dedi.

BİRLİKTE OLURSAK HER ŞEYİ BAŞARIRIZ

Başkan Genç, açıklamasının devamında ise festivallerin toplumsal birlik ve gençlerle temas açısından önemine dikkat çekerek, “Yaz aylarının bu coşkulu atmosferinde, gençlerimizle bir arada olmak, sanatçılarımıza destek vermek bizim için çok kıymetli. Akçaabat, sadece köftesiyle değil, horonuyla da bu coğrafyanın simgesi olmuş bir merkezdir. Ağustos ayında Trabzon’da uluslararası horon festivalimiz olacak. Ayrıca 10 Ağustos’ta Türk Yıldızları da Trabzon’da bizlerle olacak. Bu vesileyle Akçaabat’ımıza, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah Sebatspor’umuzu da yeni yönetimiyle birlikte yeniden üst liglere taşıyacağız. Birlikte olursak, başaramayacağımız hiçbir şey yok.”