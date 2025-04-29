Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Dubai Arabian Travel Market (Dubai ATM) Fuarına katıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği ile dünyanın en büyük turizm fuarı olan Dubai Arabian Travel Market (Dubai ATM) Fuarına katıldı.

'TURİZMDE HAK ETTİĞİMİZ YERE GELECEĞİZ'

Tarım kenti Yenişehir'in turizmden aldığı payı artırmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Ercan Özel, "Osmanlı'nın kurduğu ilk şehir ve ilk başkenti olan Yenişehir'in, bugüne kadar turizm sektöründe hak ettiği yere ulaşamaması gerçekten çok üzücü bir durum. Hem tarih turizmi, hem doğa turizmi hem de tarım turizmi alanlarında yaptığımız çalışmalarla Yenişehir'i hak ettiği yere getireceğiz. Ama öncelikli hedefimiz Yenişehir'i tanıtmak ve bilinirliğini arttırmak" dedi.

EKO VE AGRO TURİZME YÖNELİYORUZ

Dubai ATM Fuarı'nın dünyanın en büyük turizm fuarı olduğuna dikkat çeken Başkan Ercan Özel, burada Yenişehir'i en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti. Yenişehir'in turizm potansiyelini en üst seviyeye çıkaracaklarını ifade eden Başkan Ercan Özel, özellikle Eko ve Agro Turizminin önemine değinerek; “Tarım kenti olan Yenişehir'in özellikle ülkemizde henüz tam anlamıyla sektörü oluşmamış, Eko Turizm ve Agro Turizmine yönelmesi ilçemiz için artı bir avantaj sağlayacaktır. Bu avantajı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bir yandan Kirazlıyayla'da Eko Turizme yönelik çalışmalarımızı devam ettirirken, bir yandan da Günece Kaynaklar Mevkii'nde Agro Turizmine yönelik projelerimizi hazırlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin en güzel kanyonlarından biri olan Cennet Kanyonu'na sahibiz. Cennet Kanyonu'nun bilinirliğini artırarak daha işlevsel hale getireceğiz” diye konuştu.

EN BÜYÜK ŞANS ULUSLARARASI HAVALİMANI

Uluslararası Bursa Yenişehir Havalimanı'nın ilçe adına önemli bir avantaj olduğuna değinen Başkan Özel, "Uluslararası Bursa Yenişehir Havalimanı'nın gelecek hedefleri arasında dünyanın dört bir tarafına da uçak seferlerinin düzenlenmesi var. Yenişehir'i geleceğe taşıyacak olan havalimanımızın pozitif anlamda büyük bir katkısı olacaktır. Yenişehir dünyaya açılacaktır" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK FIRSAT!'

Yenişehir'in tüm yönlerinden yararlanmak için tanıtımın önemine vurgu yapan Başkan Ercan Özel, “Yenişehir'in dünya çapında tanıtılması gerekiyor. Fuarlar da bunun en etkili yöntemidir. Dünyanın her ülkesinden katılımcıların yer aldığı Dubai ATM'de Yenişehir adına yer almak bizim için büyük bir fırsat ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bursa’mızın ve ilçelerimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan bu organizasyonu düzenleyen başta Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Başkan Ercan Özel, program kapsamında, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan, Ticari Ataşe Ersoy Erbay, Hazine Bakanlığı Temsilcisi Bilal Ünverdi ile de bir araya geldi. Görüşmelerin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Özellikle Uluslararası Bursa Yenişehir Havalimanı’nın daha fazla işlevsellik kazanmasının nasıl önünü açabileceğimiz üzerine bir görüşme gerçekleştirdik. Yenişehir ile Dubai arasında direkt uçuşların hem iki ülke içinde faydalarına değindik. El Arabia ve farklı diğer Arap Havayollarının Uluslararası Bursa Yenişehir Havayollarını kullanmasına yönelik ön taleplerin oluşturulabileceğini ve bu noktada da Yenişehir Belediyesi olarak elimizden gelen çalışmayı yapabileceğimizi ilettik. Uluslararası Bursa Yenişehir Havalimanı sadece turizm için değil, aynı zamanda kargo taşımacılığı için de önemli bir stratejik konuma sahip. Yenişehir’in tarım ürünlerinin özellikle de yaş sebze meyve ürünlerini başta Dubai olmak üzere tüm Arap ülkelerine ihraç edilebileceğini vurguladık ” ifadelerini kullandı.