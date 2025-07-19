Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçilerin üretim maliyetlerini hafifletmek amacıyla mazot desteğine devam ediyor. Bu kapsamda Çameli ilçesinde düzenlenen törende 302 üreticiye toplam 17 bin 780 litre mazot desteği sağlandı.DENİZLİ (İGFA) - Çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu ve çok sayıda üretici katıldı. Başkan Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, üretimin ve üreten insanın her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, “Bir yolculuğa çıktık hep beraber, bu yolculuğumuzda birlikte bir hikaye yazmak istedik. Bu hikayenin temeli, üretenin baş tacı olduğu bir sistem. Üreten insanlarla omuz omuza yürüyen bir belediyecilik anlayışı inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu şehrin kaynaklarını sadece bu şehrin insanları için kullanmak istiyoruz, birilerini zenginleştirmek için değil, halkımızı zenginleştirmek için çalışıyoruz. Birilerinin keyfi olsun diye değil, üretenlerin mutlu olduğu bir sistem kurmak istiyoruz” dedi.

“Üreticilerin ve annelerin yanındayız”

Bugüne kadar en büyük destekleri üretenlere ve annelere sağladıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Gübresinden mazotuna, flake yeminden sulama borularına, macar fiğ tohumundan bordo bulamacına kadar her türlü desteği sunmak üzere bir yolculuğa çıktık. Umut ediyorum ki, üretenlerin baş tacı olduğu bir sistemi hep birlikte kuracağız. Sizler üretirken yanınızda Denizli Büyükşehir Belediyesini görmek hem sizin çalışma azminizi artıracak hem de bizlerin inancını güçlendirecek.”