Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli’de görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.DENİZLİ (İGFA) - Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Çavuşoğlu, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekerek, eleştiriye her zaman açık olduklarını vurguladı.

Beyaz Kafe’de gerçekleşen toplantıya Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Osman Nuri Boyacı, DGC yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenk Öztürk ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Başkan Çavuşoğlu, daha önce 24 Temmuz Basın Bayramı’nda planlanan buluşmanın, Eskişehir’deki orman yangınında hayatını kaybeden şehitler sebebiyle ertelendiğini belirtti. Basına yönelik açıklamalarında samimi bir dil kullanan Başkan Çavuşoğlu, “Her zaman söylediğim gibi, eleştirilerin hepsine varım. Bunu yaparsanız doğru yol almaya başlayacağız. Eleştiriler bizi doğruya yöneltir” dedi.

“DOĞRUYU YAZMAKTAN ÇEKİNMEYİN”

Denizli’de adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Doğruyu gördüyseniz yazmaktan çekinmeyin. Herkesin kendi adamını kayırdığı sistemin dışına çıkacağız. Bu şehrin kaynaklarını doğru yönetmek istiyoruz. Hep beraber doğruya doğru bir yolculuk yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÖZGÜR BİR ŞEHİR İNŞA EDECEĞİZ”

Konuşmasında basın mensuplarına hitaben “Daha özgür olacağınız, düşüncelerinizi daha güçlü ifade edebileceğiniz bir şehri birlikte inşa edeceğiz” diyen Başkan Çavuşoğlu, su tasarrufu gibi hayati konularda toplumun bilinçlendirilmesinde basının büyük rol oynadığını belirtti. “Bu şehrin sorunlarını önleyebilmemiz lazım. Hep beraber elimizi taşın altına sokabilmeliyiz. Hepimizin sorumluluğu var. İyi şeyleri teşvik etmeliyiz” dedi.

BOYACI’DAN TEŞEKKÜR

Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Osman Nuri Boyacı ise konuşmasında, 24 Temmuz’daki buluşmanın ertelenme sebebine değinerek, “Sayın Başkanıma, Denizli basınına gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum. Bu işbirliği ve beraberliğin, eleştiriye tahammül edebilmek noktasında yüksek toleransı için teşekkür ediyorum” dedi. Program, soru-cevap bölümünün ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.