Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti. Başkan Aras, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Görüşmede, Muğla’da yürütülen projeler ve gelecekte yapılabilecek işbirlikleri ele alındı.MUĞLA (İGFA) - Başkan Aras, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek, Muğla’nın turizm ve kültürel potansiyelini artırmaya yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Görüşmede, turizmi geliştirme stratejileri ve tanıtım faaliyetleri masaya yatırıldı. Ayrıca, Başkan Aras’ın öncülüğünü yaptığı “Dünya Kenti Muğla” vizyonu detaylarıyla Bakan Ersoy’a sunuldu.

Ziyaretin anısına, Başkan Aras, Bakan Ersoy’a Milas’ın el emeğiyle üretilmiş kilimini ve Muğla’nın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan özel hediyeler takdim etti.