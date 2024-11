UCLG, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dünya liderlerinin katılımıyla Azerbaycan’da başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’na (COP29) katıldı.KONYA (İGFA) - Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliğinde Türkiye başta olmak üzere yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı COP29 açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den bakanlar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla uzman ve akademisyenlerin yer aldığı üst düzey bir heyetle katıldı.

TÜRKİYE PAVİLİONU 3 BAKANIN KATILIMIYLA AÇILDI

Dünya genelinden on binlerce kişinin katıldığı COP29 kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Pavilionunun açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Açılışa; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile çok sayıda davetli katıldı. Pavilionda, Türkiye’nin küresel iklim değişikliğiyle ilgili çalışmaları ve tecrübeleri dünyaya anlatılıyor.

BAŞKAN ALTAY İKİ GÜNDE İKİ FARKLI PANELDE KONUŞTU

Başkan Altay, BM İklim Değişikliği Konferansı kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi ve TDBB tarafından Türkiye Pavilionunda düzenlenen “Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları” ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca ikinci gün düzenlenen “Depremden Kaynaklı Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanımı ve Sürdürülebilir Yönetimi” konulu panellerde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Bosna Hersek Brcko Belediye Başkanı Zijad Nisic, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Temraz Tagiyev, Özbekistan Yükseliş Ulusal Kurumu Başkan Danışmanı Umid Rajabov, Makedonya Kalkandelen Belediyesi Başkan Vekili Muhammet Mustafa’nın katıldığı “COP 29 Yerel Yönetimlerde İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları” panelinde Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle ilgili örnek çalışmalarını anlattı.

BAŞKAN ALTAY KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE TÜM DÜNYANIN BİRLİKTE MÜCADELE ETMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Küresel iklim değişikliğinin tüm insanlığı etkileyen en önemli sorunların başında geldiğini, dünyanın giderek ısınması, hava kalitesi ile birlikte yaşamsal döngüyü de olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Başkan Altay, “Küresel iklim değişikliği olarak isimlendirilen bu durumu, yüzyılımızı tehdit eden en büyük çevresel ve sosyoekonomik olgulardan biri olarak görebiliriz. Yapılan tüm gözlemler; küresel ortalama sıcaklıkların hızlı bir şekilde arttığını, hava olaylarının beklenmedik sonuçlara yol açtığını, buzul erimelerinin ciddi seviyelere ulaştığını, ortalama okyanus ve deniz seviyesinin giderek yükseldiğini ortaya koymaktadır. Küresel iklim değişikliği tüm insanlığın ortak sorunudur ve ancak birlikte ele alınıp birlikte çözüm üretildiğinde başarıya ulaşılabilir. Aksi halde, yakın gelecekte geri dönüşü mümkün olmayan çok daha büyük sorunların yaşanabileceği olasıdır” diye konuştu.

“ADİL, EŞİTLİKÇİ, YAŞANABİLİR KENTLER OLUŞTURMAYA YÖNELİK SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak; Türkiye’nin de Paris İklim Anlaşmasına taraf olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “2053 Net Sıfır Karbon Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi” doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için adil, eşitlikçi, yaşanabilir kentler oluşturmaya yönelik sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Başkan Altay, “Yerel yönetimler olarak merkezi hükümetimiz ile birlikte Türk dünyasında da gelişimin önünü açmak için çalışmalar yürütmemiz gerekmektedir. Geçtiğimiz hafta Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Kırgızistan’da toplanan tüm devlet başkanlarımızın hedefleri ve ulusal kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hareket etmeli onları yerel yönetimler olarak desteklemeliyiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY KONYA’NIN ÖRNEK ÇEVRE YATIRIMLARINI ANLATTI

Başkan Altay konuşmasının devamında Konya’nın Büyükşehir Belediyesi’nin; Sıfır Atık, Konya Sera Gazı Emisyon Envanter Raporu ve Azaltım Eylem Planı, Ulaşım Master Planı ve Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı, Sıfır Karbon Binalar Projesi, Hava Kalitesi İzleme Sistemi, Çevresel Gürültü Eylem Planı, şehir merkezindeki dar gelirli ailelerin doğalgaz dönüşümü, yenilenebilir enerji yatırımları, atıksu arıtma tesisleri, Beyşehir Gölü, Tuz Gölü ve Meke Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalar, bisikletle ilgili çalışmalar, parklar ve ağaçlandırma sahaları, su tasarrufu, tarım arazilerinin etkin kullanımı ve Yeşil Sukuk ihracı gibi küresel iklim değişikliğiyle ilgili birçok konu başlığında yürüttüğü çalışmaları detaylı şekilde anlattı.

BAŞKAN ALTAY DEPREME HAZIRLIK İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİ ANLATTI

Başkan Altay, BM İklim Değişikliği Konferansı’nın ikinci gününde ise, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Pavilionunda düzenlenen “Depremden Kaynaklı Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanımı ve Sürdürülebilir Yönetimi” paneline katılarak Konya’da depreme hazırlık için yapılan çalışmaları ve Hatay’da Konya olarak gerçekleştikleri çalışmaları anlattı.

Panelde; Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dünya Bankası, Japonya Çevre Bakanlığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve UNDP Türkiye’den direktörler yer aldı.

“6 ŞUBAT’TA YAŞADIKLARIMIZ HEPİMİZE DERS OLDU”

Türkiye’nin 6 Şubat 2023’te yaşadığı deprem felaketinin anlatılamayacak ölçüde büyük olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Yaklaşık 40 gün Hatay’da kalan bir belediye başkanı olarak şehirlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu, şehirlerimizin depreme hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. 6 Şubat’ta yaşadıklarımız hepimize ders oldu. Biz de kendimizi yenilemek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Deprem anında acil müdahale için neler yaptık, eksiklerimiz neler, bunları tamamlamak için neler yapabiliriz konusunda yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bir taraftan da şehrimizi depreme hazırlamak için bir çaba içerisindeyiz” cümlelerini kullandı.

Katıldıkları her platformda ifade ettikleri hususun iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yerel yönetimlerin mutlaka işin içine dahil edilmesi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Yerelden başlamayan bir sürecin tamamlama şansımız yok. Ayrıca yerel yönetimlerin finansmana ulaşması konusunda da hükümetlerin yerelle partnerlik yapma konusunda, özellikle uluslararası kuruluşlarımızın bu konuyu mutlaka gündemlerine alması gerekiyor” diye konuştu.

Panelde, Hatay Valisi Mustafa Masatlı da “Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atıkların Güvenli Bertarafı Projesi” başlığında bir sunum gerçekleştirerek 2023 yılında yaşanan büyük depremde yaşadıklarını ve deprem sonrası yaptıkları çalışmaları paylaştı.

BAŞKAN ALTAY, BAKAN KURUM’UN PROGRAMINA KATILDI

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından COP29 kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin Uzun Dönemli İklim Yol Haritası Toplantısına” da katıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP 29)

Conference of the Parties, yani “Taraflar Konferansı” anlamına gelen COP Zirvesi, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl düzenlenen uluslararası bir iklim konferansıdır. Konferansa, 1994’te yürürlüğe giren ve uluslararası bir anlaşma olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni (UNFCCC) imzalayan tüm ülkeler katılıyor.