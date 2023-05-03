Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahramanın girişimiyle,Pakistanlı işadamından Türkiye’ye 10.000 kişinin faydalanacağı bir yatırımın temeli atıldı.

Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman, Üretim-Yatırım-İstihdam ile Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam Ediyoruz, İnşallah budan sonraki yatırımı Bayburt’ta kazandırırız dedi.

Bartın'da ilk etapta bin 200 kişinin istihdam edileceği, üretilen ürünlerinse 30 ülkeye ihraç edileceği mobilya fabrikasının temeli törenle atıldı.

Bartın Organize Sanayi Bölgesinde tamamlanan genişleme çalışmalarının ardından Dubai merkezli MNK Mobilyaları İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine tahsisi gerçekleşen ek yatırım alanında inşa edilecek mobilya fabrikası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Çayırköy mevkiinde 200 bin metrekarelik arazide 70 bin metrekaresi kapalı alanı olarak inşa edilecek fabrika tamamlandığında bin 200 kişiye istihdam sağlayacak. İlerleyen yıllarda 5 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen fabrikada üretilecek ürünler yaklaşık 30 ülkeye ihraç edilecek.

Fabrikanın temel atma töreni; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Yan sektörleriyle birlikte baktığımız zaman 10 bin insanın buradan faydalanması demek"

Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, “Burada ilk etapta bin 200 kişinin çalışması demek 5'le çarpsanız 5-6 bin kişinin buradan ekmek yemesi demek. Yan sektörleriyle birlikte baktığımız zaman 10 bin insanın buradan faydalanması demek. Üretim, istihdam demek. Bartın'ın nüfusunun artması demek. Bizim hedefimiz sadece bu fabrika değil. Bizim hedefimiz Bartın'ımızda OSB'yi 2 katına çıkaran bir ilave alan çalışmamızda sona erdirdik. Şimdi onunla da kalmıyoruz daha da büyütüyoruz. Şu anda fabrika inşaatları OSB'nin genişleme alanlarında devam ediyor. Burası da OSB ile ileride bütünleşebilecek bir coğrafyada. Bu fabrikada OSB'nin ve Bartın'ımızın en büyük fabrikalarından biri olacak. Orman ürünü varlığı açısından da bölgemiz çok elverişli. Kastamonu entegreye rakip olabilecek büyük bir firma burada hayata geçmiş oluyor. MDF üretiminden mobilya üretimine kadar burada ihracata yönelik çok büyük bir çalışma gerçekleşecek" dedi.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan da konuşmasında, “Bu yatırımlar inşallah, ‘istihdam, refah ve huzur' olarak Bartınlı hemşehrilerimize önemli katkılar sunacaktır. Her yeni fabrika, yeni üretim, artı katma değer, ilave istihdam ve fazladan ihracat demektir. Bu sebeple yatırımlardaki devamlılığının sağlanması, uygun fiyat ve şartlarda modern üretim atölyelerinin oluşturulması ve ilimizin daha cazip hale getirilerek yeni yatırımcıların gelmesi açısından Bartın Valiliği olarak bizler de daima yatırımcılarımızın yanında ve destekçileri olacağız” diye konuştu.

"Ama yollar sadece seyahat etmek için değil"

Bakan Yardımcısı Demircan ise, “Türkiye'nin ekonomisi büyüklük itibarıyla bir yandan genişledi, öte yandan nüfusun büyük bir bölümünü olabildiğince kuşattı, hanelerin içerisinde de bir ücretliyi ikiye çıkardı. Bu bir başarıdır. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Özel sektörümüzle, devletimizle bu ülke kapasitesini inanılmaz yerlere getirdi. Şimdi tabii burada bir şeye daha dikkat çekmek lazım. Geçmişte çok konuşuldu. Bu kadar yola gerek var mıydı? Bu kadar havaalanına, üniversiteye, köprülere, hastanelere gerek var mıydı, diye hep konuşuldu. Bunlar olmasaydı, bu altyapılar olmasaydı bu temel atma törenini burada idrak edebilecek miydik? Yolu olmayan, ihracat imkanı olmayan, enerjisini getiremeyen bir yere Pakistan'dan biri gelip neden yatırım yapsın. Bazen söyleniyor, benim arabam yok ki gideyim diye düşünebilir. Ama yollar sadece seyahat etmek için değil. İşte enerji gelecek, işte mallar gelecek, işte üretilen mallar ihraç edilecek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından MNK Mobilya, MDF, Sunta Entegre Üretim Tesislerinin temeli törenle atıldı.