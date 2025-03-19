Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, ‘İyilik Kılavuzu’ takımlarının katıldığı Çanakkale Şehitleri anma programında ‘İyilik Kılavuzu’ projesinin önemine vurgu yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de ‘İyilik Kılavuzu’ takımlarının katıldığı Çanakkale Şehitleri anma programında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “Çanakkale Zaferi bir fedakârlık zinciridir. Bizler de bu fedakârlık zinciri içerisinde birer halkayız. Bu kavram içerisinde hareket ettiğimizde iyiliklerimizi sınır tanımaz hale getiriyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA UYGULANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde “Sözünü tut, sözünü hatırla, kendine bir iyilik yap” ana sloganıyla ‘İyilik Kılavuzu’ projesini hayata geçirdi. Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yarışma yöntemiyle ‘iyilik’ fikrini merkeze alan ‘İyilik Kılavuzu’ takımlarının katılımıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı gerçekleştirildi. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, eğitmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

PERFORMANS AYAKTA ALKIŞLANDI

İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ‘İyilik Kılavuzu’ öğrencilerinin sergilediği Çanakkale Şehitleri temalı teatral performans katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Öğrenciler sergiledikleri performansla adeta Çanakkale Zaferi ve o dönem yaşanan zorlukları izleyicilere yaşattı. Çanakkale filmi gösterimi ile devam edilen programda ‘İyilik Kılavuzu’ öğrencilerinin seslendirdiği Çanakkale Şehitleri şiiri ve Çanakkale türküsü hep bir ağızdan söylendi.

“GENÇLER İYİLİK YARIŞI İÇERİSİNE GİRMELİ”

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı şu ifadeleri kullandı: “Geçmişten ders aldığımız zaman geleceğe yönelik planlamalar yapmak bizi daha farklı boyutlara taşır. Salonu dolduran İyilik Kılavuzu Hareketi gençleri iyilik yaparken iyilik yarışı içerisine de girmeli. Sahnede gördüğümüz 33 tane başlık var. Herkes farklı projelerde farklı çalışmalar içerisinde bulunuyor. Bunların içerisinde unuttuğumuz ama sizlerin unutmayacağı ve unutturmayacağı bereket, ihsan, infak gibi görevler var. Bizler bereket kavramını yaşarken aynı zamanda ihsan kavramından da ödün vermememiz gerekir. İhsan kavramı da Allah görüyormuşçasına ibadet etmek ve yaşamaktır. Bizler bu kavram ve anlayış içerisinde hareket ederken infakı unutmamamız, yani insanlara hayırda yarışacak şekilde yardım etmemiz ve onları güzelliğe yönlendirmemiz gerekiyor.

“İYİLİK HAREKETİ DÜNYAYA YAYILABİLECEK POZİSYONDA”

Başlattığımız iyilik hareketi ancak Çanakkale ruhuyla gerçekleşebilir. Bu projeyi çalışma arkadaşlarımız bize sunduğunda başta başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere sonuna kadar destek verdik. Böyle bir projenin Kocaeli’de gerçekleştirilmesi bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Çünkü bu iyilik hareketi Türkiye’ye, hatta dünyaya yayılabilecek bir pozisyonda. Biz de bu amaçla çalışıyoruz. Gelecekte sizlerin yönetici olacağı şehirlerde bu hareketi yaygınlaştırarak güzel ahlaklı insanların olduğu bir ortamı oluşturacağız. Çanakkale Zaferi bir fedakârlık zinciridir. Bizler de bu fedakârlık zinciri içerisinde bir halkayız. Bu kavram içerisinde hareket ettiğimizde iyiliklerimizi sınır tanımaz hale getiriyoruz. Bugün Filistin’de yaşananlar bizi farklı boyutlara taşıyor. Buradaki katliamı göz ardı edip görmezden gelmek insanlık anlayışımızın dışındadır. Bu katliamı lanetliyoruz. Hep beraber bu noktada tavır almamız gerektiğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor.

“KADİR GECESİNDE BÜYÜK BİR ORGANİZASYON OLACAK”

İnşallah önümüzdeki süreçte de bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının 27. gecesinde yani en önemli gecesi olan Kadir gecesinde iyilik hareketinin büyük bir organizasyonunu daha gerçekleştireceğiz. İnşallah bu programda da hep beraber oluruz diyoruz. Tabii ki anlatacak, konuşacak çok şey var. Ama unutmamamız gereken bir konu var, o da imanımızı arttıracak çalışmalarda bulunmak. Allah hepimizin işlerini kolaylaştırsın, hepimize hayırlı Ramazanlar ihsan eylesin. Gelecek bayramınızı tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.”