Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 150 Evler Mahallesi, Güzel Sanatlar Lisesi çevresindeki yol yapım çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacalarını söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Yaklaşık 10 bin metrekarelik yolun kilit parke taş yapımının tamamlandığını belirten Başkan Mesut Ergin, "Devam eden bordür döşeme ve kaldırım çalışmalarıyla modern ve kullanışlı yollar yapıyoruz" dedi.

Doğalgazın geçtiği ve güvenlik açısından teknik süresi tamamlanan bu bölgede zaman kaybetmeden yol çalışmalarına girdiklerini vurgulayan Başkan Ergin, stabilize yolların da bulunduğu yerlerin modern kullanışlı yollara kavuşturulduğunu belirtti.

Başkan Mesut Ergin, "Evler Mahallemizde doğalgaz çalışmalarından dolayı tahrip olan diğer yollarımızda da, teknik güvenliği için bekleme ve oturma süresi dolduğu gibi çalışmalara başlayacak, vatandaşlarımızı rahat yollara kavuşturacağız" dedi.