9. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri KBRN Tatbikatı-2025, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlere karşı uzman personelin katılımıyla başarıyla icra edildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir’deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen “Hava Kuvvetleri KBRN Tatbikatı-2025”in başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Hava Kuvvetleri Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Uzman Savunma Bölük Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilen tatbikat, KBRN tehditlerine karşı hazırlık seviyesini artırmayı ve uzman personelin müdahale kabiliyetlerini test etmeyi amaçladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tatbikatın görüntülerini paylaşarak, “Hava Kuvvetleri KBRN Tatbikatı-2025, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda başarıyla gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.