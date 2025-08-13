Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan son depremlerde, son 3 günde sadece Balıkesir ve Manisa’da meydana gelen depremlerin olması korkutuyor.

ANKARA (İGFA) - Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün resmi internet sitesinde yayınlanan son depremler, vatandaşların en çok takip ettiği sayfa haline geldi.

Balıkesir Sındırgı’da yaşanan depremin ardından son 3 günde yüzde 80’i Balıkesir, yüzde 20’si ise Manisa’da meydana gelen depremler listeyi oluşturdu.

Artçı depremlerin sayısının yüksek olması, sadece Balıkesir ve Manisa’da son 3 gündür artçı depremler olması vatandaşları tedirgin ediyor.

Deprem uzmanları, artçı depremlerin olabileceği, bunun büyük bir deprem olacağı anlamına gelmeyeceğini, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini kaydetti.