Balıkesir’in kültürel değerlerini özenle koruyan ve müzelerde iyileştirme, geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit’teki İda Madra Jeopark Müzesi ile Balya’daki Akbaş Köyü Etnografya Müzesi’ni ziyaret ederek teknik incelemelerde bulundular.BALIKESİR (İGFA) - Zengin coğrafyası ve eşsiz doğasıyla Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Balıkesir’de kültürel değerleri özenle koruyan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı müzelerde iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Edremit’in Güre Mahallesi’nde bulunan İda Madra Jeopark Müzesi ile Balya ilçesindeki Akbaş Köyü Etnografya Müzesi’ne teknik inceleme gezisi düzenlendi. Ayrıca diğer müzelerde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları hız kesmeden devam edecek.

MÜZELERİN FİZİKİ DURUMU İNCELENDİ

Ziyaretlere Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkan Vekili Alper Karagözoğlu, Kültür Varlıklarını Koruma Şube Müdür Vekili ve Müzeler Şube Müdür Vekili Kerem Üçeldaş ve Turizm ve Tanıtım Şube Müdür Vekili İlknur Sayak katıldı. Ekipler, müzelerin fiziki durumu, sergileme alanları ve ziyaretçi ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi. Yapılan çalışmaların ardından müzelerin kısa sürede daha modern ve ziyaretçi dostu hale getirilmesi hedefleniyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN İLK KÖY OKULU

Temeli Gazi Mustafa Atatürk’ün isteği üzerine 1923 yılında atılan, 1929 yılında eğitime başlayan ve 1991 yılına kadar da okul olarak hizmet veren Akbaş Köy Okulu, Balya’da Etnoğrafya Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

TURİZM VE EKONOMİ CANLANDIRILACAK

İda Madra Jeoparkı Turizm Altyapı Hizmeti Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Akın, İda Madra Jeoparkı’nın tanıtımının en iyi şekilde yapılarak bölge turizmine ve ekonomisine katkı sunmak hedefiyle faaliyetlerine devam edeceklerinin vurgusunu yaptı. Ayrıca Başkan Akın, hem Marmara hem de Ege Denizi’ne kıyısı bulunan özel bir konuma sahip olan İda Madra Jeoparkı’nın, UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı’na dâhil edilmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti.