Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Çizgilerden Çizime Balıkesir Eskiz Buluşması” ile 14-29 yaş arası yetenekli gençleri bir araya getirdi.BALIKESİR (İGFA) - “Çizgilerden Çizime Balıkesir Eskiz Buluşması” 14-29 yaş arası gençlerin katılımıyla Avlu Gençlik Merkezinde gerçekleşti. Balıkesir’deki tüm amatör ve profesyonel çizerleri bir araya getiren etkinlikte gençler yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Gençlerin sosyalleşmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ücretsiz etkinlikte hayaller kâğıda döküldü. Sadece dijital alanda değil, sosyal ve kültürel anlamda da gençlere hitap eden aktiviteleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, toplumun tüm kesimine hitap eden çalışmalarla takdir topluyor.

CANLI ÇİZİM ETKİNLİKLERİ YAPILDI

Şehrin sosyal hayatının her geçen gün geliştiğini söyleyen gençler, Başkan Akın sayesinde bu etkinliklerle zamanlarını verimli bir şekilde geçirdiklerini dile getirdi. 14-29 yaş arası çizim tutkunlarını kapsayan Balıkesir Eskiz Buluşması, canlı çizim etkinliklerinin ardından katılımcıların eserlerini sergilemesi ile sona erdi. Etkinliğe katılarak sanatla keyifli bir gün geçiren genç yetenekler, yaratıcılıklarını da geliştirme fırsat buldular.